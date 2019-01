UFFICIALE: Trapani, colpo Fedato per l'attacco

Fonte: Trapanicalcio.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato oggi l’ingaggio dell’attaccante Francesco Fedato, che arriva al Trapani con la formula del prestito temporaneo.

Di proprietà del Foggia, Fedato ha giocato nella prima parte dell’attuale stagione sportiva nel Piacenza in serie C, totalizzando 14 presenze e realizzando una rete.

Nato a Mirano il 15 ottobre 1992, ha iniziato la sua carriera nel calcio professionistico in serie B con il Bari, squadra per cui ha giocato nella stagione 2012/13 e nella prima parte della successiva stagione (in tutto 40 presenze e 8 gol).

A gennaio 2014 è passato al Catania in serie A e nella stagione successiva (fino a gennaio 2015) alla Sampdoria. Nella seconda parte della stagione 2014/15 è tornato in serie B, indossando la maglia del Modena (19 presenze, 3 gol). Nella stagione successiva è passato al Livorno, sempre in B (19 presenze, 3 reti) e nella prima parte del campionato di serie B 2016/17 è tornato al Bari, passando poi, nella finestra di mercato invernale, al Carpi. Nell’ultima stagione sportiva (2017/18) ha giocato nel Foggia (17 presenze, 2 gol).