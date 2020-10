ufficiale Triestina, triennale per Capela. Il difensore sarà domani in città

vedi letture

Anibal Capela sarà un nuovo giocatore della Triestina. A confermarlo, il club alabardato con la nota che di seguito riportiamo: "In arrivo domani pomeriggio per unirsi ai nuovi compagni e firmare il contratto che lo legherà all'Unione per i prossimi tre anni, dopo la Serie A in Portogallo e gli ultimi tre anni da titolare in Italia in Serie B, il difensore centrale 29enne Anìbal Capela è formalmente un nuovo giocatore della Triestina!".