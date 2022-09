ufficiale Triestina, risoluzione con Capela. Il difensore lascia gli alabardati dopo 2 anni

Dopo due stagioni, si chiude l'avventura di Anibal Capela alla Triestina: il difensore, infatti, ha rescisso il contratto che lo legava al club alabardato.

Di seguito la nota diramata dal club:

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aníbal Capela.

Il difensore, nato a Vila Verde l’8 Maggio 1991, lascia la Triestina dopo due stagioni con all’attivo 37 presenze e un goal.

Da parte di tutta la società, un grosso in bocca al lupo ad Aníbal per il futuro, ricordando che sarà sempre uno di noi.

In bocca al lupo Aníbal!".