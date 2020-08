ufficiale Turris, preso l'attaccante Persano: annuale con opzione per il rinnovo

La S.S. TURRIS CALCIO arricchisce la sua batteria di attaccanti ed è lieta di comunicare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Persano per la stagione 2020-2021 con opzione per un altro anno. Classe 1996, originario di San Donato di Lecce, il centravanti (187 centimetri di altezza, caratteristiche da punta centrale ma bravo a svariare su tutto il fronte offensivo), cresciuto nei settori giovanili di Napoli e Bologna, ha militato in diversi club di C tra cui Arezzo, Modena, Siracusa, lo stesso Lecce. Dopo l'esperienza nella massima serie rumena nelle fila dell'Hermannstadt, Persano è poi ritornato in Italia durante lo scorso mercato invernale collezionando, con la maglia del Rieti, 7 presenze in serie C - condite da 2 reti - prima dello stop ai campionati.