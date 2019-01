© foto di Flavio Mazzoleni

La Virtus Verona riabbraccia Massimo Goh N'Cede. L'attaccante ex Juventus classe 1999, dopo essere stato uno dei protagonisti lo scorso anno della promozione in serie C con 7 reti realizzate in 30 partite disputate, nella giornata odierna ha firmato un contratto con la Virtus fino al 30.06.2020. Goh, che domani sarà a disposizione di Gigi Fresco nella trasferta di Monza, ha disputato la prima parte di stagione tra le fila dell'Arsenal Kiev (serie C ucraina). Prima di legarsi nuovamente alla Virtus Verona ha rescisso il contratto con la Juventus.