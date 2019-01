Fonte: lrvicenza.net

La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito dalla Viterbese Castrense, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bovo.

Bovo, centrocampista veneto classe ’86, vanta 217 presenze in Serie B con le maglie di Salernitana, Pescara, Spezia, Padova, Bari e Venezia. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 ha militato nella Reggiana scendendo in campo in 67 occasioni e siglando 4 reti. Nelle esperienze con le maglie di Reggiana, Padova, Spezia e Salernitana ha indossato la fascia di capitano.