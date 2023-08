ufficiale Virtus Entella, colpo per l'attacco: arriva Santini dal Rimini

vedi letture

Come anticipato nei giorni scorsi l'attaccante Claudio Santini si trasferisce alla Virtus Entella. Il giocatore arriva dal Rimini dove ha segnato 16 reti in 32 gare di Serie C a cui se ne aggiungono altre tre in due sfide di Coppa Italia e una nei play off per un totale di 20 gol in 35 presenze. Questa la nota del club ligure:

"La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Rimini per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Claudio Santini (nato a Bagno a Ripoli 12 febbraio 1992). A Claudio un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".