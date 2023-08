ufficiale Virtus Francavilla, arriva l'attaccante Zuppel: arriva a titolo definitivo

Nuova avventura per il giovane Zuppel dopo la risoluzione con lo Spezia. Il classe 2002 approda infatti in Serie C per vestire la maglia della Virtus Francavilla. Questa la nota del club pugliese:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Zuppel, proveniente dallo Spezia Calcio. Il giovane attaccante umbro classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Perugia. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Arezzo e Messina in C, totalizzando 36 presenze, 3 gol e 2 assist. Il calciatore è a disposizione di mister Alberto Villa per gli allenamenti precampionato".