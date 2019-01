La Virtus Francavilla, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Valerio Anastasi. La società ringrazia Valerio per l’impegno profuso e per il lavoro svolto in maglia biancazzurra e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.