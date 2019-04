UFFICIALE: Virtus Verona, è addio con Polverini. Reintegrato Lancini

© foto di Flavio Mazzoleni

Attraverso una nota ufficiale, la VirtusVecomp Verona comunica con l'avvenuta risoluzione consensuale, in data odierna, del contratto del difensore Dario Polverini. Contestualmente viene altresì comunicato che il posto del classe '87 in rosa viene occupato da Nicola Lancini, pienamente recuperato dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo per diversi mesi. Lancini è stato convocato per la trasferta di Fano.