ufficiale Vis Pesaro, biennale per l'ex Toro Federico Giraudo

Nuova avventura in Serie C per Federico Giraudo, prodotto del vivaio del Torino. Il terzino classe 1998 ha firmato un contratto biennale con la Vis Pesaro. Ecco le sue prime parole in biancorosso dopo la firma del contratto: “È stata un’estate lunghissima avendo finito la stagione scorsa a marzo con il Cesena. Per me essere arrivato qua, in una piazza così importante e ambiziosa, deve essere la stagione della consacrazione, sia a livello personale che di squadra. Spero che si possa fare davvero una bella annata, abbiamo tutte le carte in regola per stupire ed essere la rivelazione del girone”.