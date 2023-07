ufficiale Vis Pesaro, rinnovo per Di Paola. Il centrocampista firma fino al 2026

Il centrocampista Manuel Di Paola rinnova il proprio contratto. Il calciatore si lega con la Vis Pesaro fino al 2026. Questo l'annuncio: "La Vis Pesaro 1898 e Manuel Di Paola hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto al forte calciatore fino al 30 Giugno 2026. Di Paola ha collezionato 35 presenze in serie B e 88 in C. Forte personalità, qualità tecnica, capacità di trovare la rete anche da calci piazzati, una presenza fondamentale nel centrocampo biancorosso. La sua esperienza sarà molto utile al progetto Vis Pesaro".