© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente della Virtus Bolzano Robert Oberrauch in un’intervista rilasciata al Corriere dell’Alto Adige ha aperto alla cessione di Arnaldo Kaptina cercato dal Sudtirol per rinforzare il centrocampo a gennaio: “È un giocatore che piace molto al Südtirol e, se potrà spiccare il salto, noi non lo freneremo di certo. - continua il numero uno parlando di Simone Davi - Sono felice per lui. È stato due anni in prestito da noi, adesso è tornato al Südtirol e Vecchi lo impiega con sempre maggiore continuità. È questo il senso della nostra collaborazione” .