© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta in casa del Cuneo il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha commentato la brutta prestazione dei suoi elogiando nel contempo la squadra piemontese: "Sconfitta che, vista la partita, ci sta, contro una squadra forte, soprattutto in casa. Abbiamo avuto un buon approccio, colpendo anche un palo, poi abbiamo subito gol al primo tiro in porta. Da lì poi diventa difficile giocare contro una squadra forte come il Cuneo, loro difendono bene e non ti lasciano manovrare, inoltre, il campo (non è una scusa) ci ha costretto a giocare la palla lunga e questa era sempre preda dei loro tre difensori, molto forti e alti. Abbiamo cercato di cambiare modulo e nel secondo tempo abbiamo preso subito gol su una grande ingenuità e la gara è diventata ancora più difficile. - conclude Boscaglia come riporta Tuttoc.com - Ripeto, è una sconfitta che ci può stare, nessuno avrà vita facile qui”.