© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti della Virtus Entella Matteo Mancosu dalle colonne de Il Secolo XIX ha parlato del ritorno alla vittoria contro il Novara e del rush finale per la Serie B: “Il rigore di Novara? Ci voleva una vittoria dopo quattro pari di fila, sarà una spinta per la volta finale. La lotta per il primato è ristretta a noi, Piacenza e Pisa. Restano ancora 5 partite da non fallire, in cui lottare con le unghie e con i denti per difendere la posizione che ci siamo conquistati con grandi sacrifici. Siamo davanti, siamo nella condizione che reputo la migliore, quella di essere padroni del nostro destino. - continua Mancosu - Ruolo? Non è una novità assoluta per me giocare come esterno mancino, da giovane ho ricoperto quel ruolo anche se ora non ho più lo spunto di una volta. Nel primo tempo abbiamo fatto un po' fatica a trovare i giusti tempi di interscambio, ma poi siamo migliorati e si è visto”.