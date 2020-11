Vibonese, stagione finita per Mattei: rottura del legamento crociato del ginocchio

vedi letture

Aveva esordito con gol alla prima contro la Cavese, prima di due presenze per il difensore Giulio Mattei costretto adesso ad alzare bandiera bianca per tutta la stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore siciliano ha subito la rottura del legamento crociato. Un brutto stop per lui e per i calabresi.