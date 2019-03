Vicenza, Colella: "Tutti hanno dato il massimo allenandosi con intensità"

Il tecnico del Vicenza Giovanni Colella ha presentato in conferenza stampa la gara di questo pomeriggio contro la Sambenedettese: "Quando cominciano ad esserci poche partite l'importanza aumenta, questa squadra darà al meglio di se quando può fare la settimana al completo - riporta biancorossi.net -. Campionato e Coppa sono importanti allo stesso modo, certe valutazioni possono esser fatte dopo la semifinale di ritorno fino a quel momento giocheremo tre partite. Per questo motivo dobbiamo pensare ogni gara per volta cercando di trarre il massimo da ognuna di esse. Sembra una banalità, ma quando ci sono molti impegni ravvicinati questo è l'atteggiamento mentale migliore. Tutti hanno dato il massimo allenandosi con grande intensità mettendomi in difficoltà, sono felice di questo segno che finalmente c'è lo spirito giusto. Ho riattaccato la spina di un certo discorso, perchè è ovvio che ogni allenatore chiede delle cose ai giocatori e io ne chiedo altre quindi dal mio ritorno di fatto sto cercando di riprendere un certo tipo di lavoro interrotto in precedenza con il mio esonero".