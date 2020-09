Vicenza, Di Carlo: "Mi è piaciuta la fase offensiva, chiaro che c'è da lavorare e da migliorare"

vedi letture

Terza amichevole ieri per il Vicenza, sconfitto di misura contro la Lazio, nonostante un’altra ottima prestazione. A fine partita il tecnico biancorosso Domenico Di Carlo ha commentato così la sfida: “Mi è piaciuta la fase offensiva, riusciamo a trovare gol e andare sempre in porta. È chiaro che c’è da lavorare e migliorare, però dell’atteggiamento e della mentalità offensiva sono molto contento. Si prendono troppe transizioni quindi ci sarà da migliorare, ma questo fa parte del periodo. Il gruppo sta crescendo, continua ogni partita a mettere in campo qualcosa di nuovo. Oggi è stata un’altra partita dove mi aspettavo di vedere tante cose belle soprattutto in attacco, infatti la squadra ha risposto molto bene, giocavamo contro una squadra che nonostante tanti assenti è una squadra di Serie A e ci ha fatto vedere come in alcuni casi non siamo stati bravi a pressare in fase centrale. C’è tempo per aggiustare queste cose, nel complesso ho sempre visto la squadra propositiva che cercava le giocate in velocità che sono la nostra forza.

Gori? Ha fatto un bel gol di furbizia, è un attaccante d’area di rigore, mi è piaciuto anche Meggiorini, come mi sono piaciuti tutti gli attaccanti nella fase di possesso, dobbiamo migliorare un po’ nella fase di non possesso. In questo momento è meglio fare gol anche se ne prendiamo qualcuno in più, la mentalità offensiva comincia a piacermi. Ierardi? Può fare sia il centrale che il terzino, come condizione fisica è ancora un po’ indietro rispetto agli altri, perciò gli ho fatto fare 45’ minuti da centrale e 15’ da terzino. Non abbiamo molto tempo per farlo allenare perciò cerchiamo di farlo giocare il più possibile per raggiungere una condizione accettabile. In questo momento preferiamo fare più partite, perché ci permettono di valutare la rosa sia da un punto di vista fisico che tattico. Adesso andremo a giocare a Milanello contro il Milan, sarà una partita difficile, ma abbiamo optato per fare questo genere di gare per alzare il ritmo”.