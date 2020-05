Vicenza, Magalini: "Per il nostro cammino meritiamo la promozione in Serie B"

Giuseppe Magalini, direttore sportivo del Vicenza, ha commentato ai microfoni di Radio Vicenza la scelta dell’assemblea di Lega Pro di promuovere il club in Serie B. “Siamo contenti che tante società abbiano dato il consenso perché le prime dei gironi possano salire e siamo fiduciosi che il Consiglio Federale posa adottare questa delibera. Ci meritiamo la Serie B, non perché ci siamo trovati primi in classifica ma per il cammino che abbiamo fatto. Saremmo stati ben felici anche noi di concludere la stagione sul campo ma è andata così. Ci auguriamo che si possa concretizzare quello che tutti speravamo”.