Vicenza, Rosso: "Costruito grande gruppo. Arriveremo dove meritiamo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della presentazione di Domenico Di Carlo come nuovo tecnico del Vicenza Virtus, anche il patron Renzo Rosso ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima stagione: "A me piace molto stare dietro le quinte - si legge su TrivenetoGoal.it -, ma sono obbligato a dire due parole. Abbiamo concluso un anno difficile e penso che abbiamo fatto molto bene, creando un team di persone che lavorano, un grande settore giovanile e un gruppo di soci unico, il più strutturato del mondo del calcio! Abbiamo vissuto e siamo qui per costruire una coda importante, dateci il tempo per farlo. Costruiremo sicuramente una società moderna e strutturata, poi è importante ottenere dei risultati, anche se nel campo non tutto è scontato. Tanti hanno messo tanti soldi e non hanno vinto niente, noi metteremo serietà e programmazione e arriveremo dove questa società merita di arrivare. Si vince quando si è tutti insieme :società giocatori e tifosi, siamo tutti importanti allo stesso livello.