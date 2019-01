© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine dell’amichevole contro la Football Valbrenta, ha parlato il tecnico del Vicenza Michele Serena: “Questa amichevole è stata la conclusione di una settimana nella quale abbiamo lavorato molto. Innanzitutto era importante che non si facesse male nessuno, visti i carichi e i campi duri di questo periodo. Poi hanno giocato tutti i giocatori a disposizione, altri ho preferito preservarli come Pasini e De Falco. Sono contento di come ha lavorato il gruppo questa settimana, i carichi sono stati importanti e oggi ne hanno risentito, la prossima sarà una settimana normale che ci porterà alla sfida contro il Renate. Cinelli? Ha giocato tutti i 90 minuti e questo mi fa ben sperare, deve solo migliorare la condizione. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, sia come mezzala, sia in mezzo. Mercato? Le voci possono distrarre, quando all’inizio avevano deciso di renderlo più breve ero contento, non bisogna inseguire i rumors. Indisponibili? Conto di poter recuperare tutti per la gara di campionato, compreso Arma. L’unico sul quale attendiamo gli esiti di ulteriori accertamenti è Zarpellon”.