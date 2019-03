Vicenza V., Colella: "Ternana avversario importante in ottica playoff”

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Vicenza Giovanni Colella ha incontrato la stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana, in programma domani alle ore 16,30, allo stadio Menti.

“La Ternana ha giocato negli ultimi mesi praticamente ogni 3 giorni e questa cosa ha inciso molto nei risultati ottenuti. Hanno pagato una situazione surreale. Ma è un’ottima squadra che ha incontrato questo tipo di difficoltà. Nelle ultime gare sono diversi, più combattivi e vivi. E’ un avversario importante in ottica playoff.

Questa annata finora per noi è stata una strada con tante curve. Costruire una mentalità non è semplice, ma spero che la gara contro il Monza sia un ulteriore step per la nostra crescita. Non credo che gare così arrivino ad intermittenza, ci deve essere anche un dopo. Da quando sono rientrato sto cercando di portare un po’ di positività e di far capire ai ragazzi che se vogliono, possono essere una squadra forte. Giocare così in 10 ti dà molta consapevolezza e per un giocatore è importante, perché crea certezze.

Ci sono diversi esempi di squadre che hanno terminato in crescendo il campionato, ottenendo risultati eclatanti, perché dopo inizia un altro campionato e dipende molto dalla condizione nella quale ci arrivi. Pensiamo gara dopo gara e basta.

Quando riusciamo ad essere aggressivi come mercoledì, riusciamo a segnare. Ho qualche dubbio in attacco, a centrocampo penso che Cinelli partirà dall’inizio. Ogni giocatore deve essere libero mentalmente per rendere al meglio, è importante avere un minimo di spensieratezza”.