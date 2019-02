Vicenza V., Rosso: "Serena sta facendo bene, manca qualche risultato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio contro la Fermana Renzo Rosso, patron della LR Vicenza Virtus, ha parlato a Trivenetogoal.it esprimendo la propria delusione senza però chiarire se il tecnico Michele Serena sia o meno a rischio: “Sono molto deluso perché ci aspettavamo di vincere e come società abbiamo fatto il massimo che potevamo e anche nel mercato abbiamo dato tutto quello che hanno voluto, per cui non so cosa manca. Sulla carta non siamo più forti di chi è primo in classifica e questo è un grande dispiacere. - conclude Rosso – Serena? Penso che stia facendo bene, gli manca solo qualche risultato, ma lo vedo molto solido nell’impostazione della squadra. A rischio? Non me lo chiedete, io voglio andare in Serie B”.