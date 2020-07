Vicepresidente Potenza: "Da soli non siamo in grado di andare avanti"

Il vicepresidente del Potenza Maurizio Fontana dalle colonne di Tuttoc.com ha parlato della situazione in casa rossoblù, con il club che potrebbe non iscriversi al prossimo campionato e così sparire: Dopo la conferenza stampa in cui il presidente ha consegnato la squadra alle istituzioni, abbiamo inviato una mail al sindaco, spiegando quali siano le scadenze per l'iscrizione al prossimo campionato. Ovvero il 29 luglio per quanto riguarda le infrastrutture e il 5 agosto per quanto riguarda la parte economica. Ci siamo mossi così per permettere al primo cittadino potentino di potersi muovere, dal momento che ha assicurato alla piazza che già in settimana ci saranno incontri importanti per il futuro del club. Noi non vogliamo che il progetto Potenza muoia. Quindi siamo aperti a tutte le ipotesi: cessione delle quote, nuove sponsorizzazioni, un cammino comune con nuovi soci. Quel che è certo è che non possiamo continuare a portare avanti questo team da soli. Con molta onestà dobbiamo dirci che non siamo in grado di affrontare, da soli, il prossimo campionato in maniera dignitosa. Noi non abbiamo la forza di andare avanti da soli. - continua Fontana - In questi tre anni abbiamo sempre messo quello che serviva per pareggiare i bilanci. Ogni anno il Potenza costa circa 2,5 milioni euro e, fino ad ora, il 30% degli incassi proveniva dalla Lega, il 10% dai soci e il 60% dal botteghino. Noi non abbiamo problemi a continuare a mettere la nostra parte ma non possiamo sobbarcarci anche i mancati incassi che, come detto, riguardano circa metà delle entrate. Non possiamo perdere milioni di euro e poi ripianare i debiti. La nostra gestione, che fa capo al patron Caiata, ha sempre attuato una politica di equilibrio, con debiti pressoché pari a zero. Anzi, il mezzo milione di debiti che abbiamo trovato al nostro ingresso è stato ripianato nel tempo. Se la comunità non si stringe attorno al Potenza, quindi, ci toccherà dire addio alla Serie C".