esclusiva Potenza, Fontana: “Deluso da Caiata, mi faccio da parte”

Tiene banco il discusso passaggio di proprietà che stava per coinvolgere il Potenza Calcio, ed a questo proposito Tmw ha intervistato in esclusiva il vicepresidente della società Maurizio Fontana. Queste le sue considerazioni: “Non conosco il gruppo dei potentini, non mi e’ mai stato presentato ( una sola volta ho chiesto a Salvatore di portarli in pre-assemblea del Potenza calcio ) e non sono mai stato coinvolto in incontri con i miei possibili “futuri soci; penso che bisogna solo ringraziare coloro che spendono e spenderanno tempo e risorse per il Potenza calcio, sono una persona riservata e quando non sono invitato mi interrogo sul mio comportamento e sui miei modi per migliorarmi. Ho avuto modo di relazionarmi con moltissimi operatori e sono rimasto entusiasta dell’interesse mostrato da alcuni per la comunità’ in cui ho sempre operato e di cui orgogliosamente faccio parte, spesso non ci accorgiamo del bello e del buono che possediamo e perche’ no delle ancora inespresse potenzialità che possono arricchire e produrre benessere ed occasioni di lavoro per tanti”.



Cosa pensa del suo operato in società alla luce delle ultime evoluzioni?

“Penso che quando un solo tifoso del Potenza dirà che non ho fatto o non staró facendo il bene del Potenza Calcio, allora sarà il momento di lasciare fare ad altri. Ho profuso il mio impegno nella squadra della mia citta’ dove sono nato 47 anni fa e che non ho mai abbandonato ed ho cercato e sto cercardo insieme alla mia famiglia ed a tutti i collaboratori delle nostre aziende di dare un contributo alla comunita’ di Potenza a cui mi sento profondamente legato. Il percorso con il Potenza calcio si interrompe per me oggi con molte cose ancora da fare, anche se non sono abituato a lasciare le cose a metà. Auguro alla costituenda nuova societa’ il piu’ duraturo dei percorsi per portare il Potenza calcio e l’intera comunita’ che rappresenta ad ottenere il piu’ alto degli obiettivi. Resto deluso dal silenzio del mio ormai ex socio ed ex amico On. Salvatore Caiata, sognero’ comunque sempre che la mia strada si possa ricongiungere con quella della mia squadra del cuore. Da oggi non sono piu’ socio del Potenza calcio ed ho esercitato il mio diritto di recesso perche’ non voglio che qualunque percorso nel raggiungimento della storica 4° iscrizione del Potenza Calcio fra i professionisti dipenda da una mia azione e ritengo giusto che il merito e l’onore lo abbiamo questi nuovi coraggiosi.

Sono consapevole che la fidejiussione di 350mila euro a garanzia dei pagamenti degli stipendi e delle premialita’ dei tesserati per la stagione appena trascorsa di cui sono co-garante verra’ restituita a pagamenti avvenuti e non prima del 2.11.2021 ma ho piena fiducia nella solvibilita’ del gruppo dei potentini nuovi soci del Potenza calcio.

Ringrazio tutti i tifosi del Potenza che in queste ore mi hanno manifestato la loro vicinanza dopo le parole indecorose scritte sulla stampa locale che ha trasformato una ‘proposta’ mai accettata in un atto notarile oppure in una scena madre degna della piu’ orrenda favola mai raccontata. Concludo con la cosa più importante: Forza Potenza!!!”