Virtus Francavilla, Nunzella verso il rinnovo. In forse Nordi

© foto di Giuseppe Andriani

E' tempo di rinnovi in casa Virtus Francavilla: la società pugliese sta discutendo i prolungamenti di contratto con alcuni uomini chiave e secondo quanto raccolto da TuttoC.com se appare ad un passo quello del terzino sinistro Leonardo Nunzella (classe 1992), che come avevamo già avuto modo di ricordare rinnoverà fino al 30 giugno 2021, così potrebbe non essere per il portiere Emanuele Nordi. Sembra infatti grigia la fumata relativa alla permanenza in biancazzurro dell'estremo difensore classe 1984.