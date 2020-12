Virtus Francavilla, ritorno di fiamma per Gallo del Lecce. Ma c'è anche il Novara

vedi letture

A gennaio il terzino sinistro Antonino Gallo lascerà quasi certamente il Lecce, dove non ha trovato spazio in questa stagione. Il classe 2000, secondo quanto riferito da Tuttocalciopuglia.com, sarebbe pronto a scendere di categoria visto l'interesse di due club di Serie C come il Novara, che l'aveva cercato già in estate, e la Virtus Francavilla, club dove nella passata stagione si era messo in mostra con otto presenze e due assist.