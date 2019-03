Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Vigilia di derby per Bruno Trocini, allenatore della Virtus Francavilla che domani giocherà a Monopoli per proseguire il momento positivo. Il tecnico biancoazzurro ha analizzato le insidie della sfida tutta pugliese nella conferenza stampa: "Abbiamo fatto molto bene, siamo cresciuti e per noi è motivo di orgoglio poter giocare per i playoff a questo punto del campionato. Quando sono arrivato qui l'obiettivo principale era mantenere la categoria ma ho capito subito che questa società non voleva fare un campionato anonimo". Sulla formazione le idee non sono ancora chiare: "Tutta la rosa è a disposizione, certamente cambieremo qualcosa però ho visto che la squadra ha recuperato bene e ho davvero difficoltà nelle scelte perché vorrei dare spazio a qualche giocatore ma, al tempo stesso, chi ha giocato in queste ultime gare, ha fatto veramente bene". Un accenno anche agli avversari: "Il Monopoli non sta attraversando un grande momento ma è una squadra forte e organizzata. In questi anni ha avuto grande continuità tecnica e di risultati, visto che è lassù da oltre un anno. Hanno giocatori importanti e sono costruiti per fare un campionato a ridosso delle prime. Noi, così come loro, vogliamo la vittoria a tutti i costi. Chi toglierei a Scienza? Tanti giocatori, ma se ne dovessi scegliere solo uno direi Mangni".