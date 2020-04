Vis Pesaro, Misin: "In serie C è difficile attuare i protocolli di sicurezza"

Alex Misin, centrocampista della Vis Pesaro, intervenuto sul canale Instagram di TuttoC.com: "In questo momento stiamo un po' navigando a vista. Come prima cosa sarebbe meglio salvaguardare la salute di tutti gli italiani. Ma è anche ovvio che bloccare il campionato non è semplice. Non vorrei essere nei panni di chi in questo momento deve prendere una decisione. Se devo esprimere il mio pensiero credo che sia più per il no che per il sì. Il serie C è difficile attuare i protocolli di sicurezza. Con il blocco dei campionati bisogna scegliere se congelare le classifiche, se fare o meno promozioni e retrocessioni".