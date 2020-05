Vis Pesaro, Paoli: "Facciamo prevalere il buon senso. Playoff e blocco retrocessioni"

vedi letture

Lunga intervista quella che riprende solovispesaro.it, con protagonista il capitano della Vis Pesaro Lorenzo Paoli. Tanti i temi toccati, soprattutto concentrati sulla sua carriera, ma c'è ovviamente spazio per l'attualità, a cominciare dal contratto in scadenza il 30 giugno: “Non ho notizie in questo senso. Prima bisogna mettere il punto su questa stagione in modo poi da riuscire a programmare quella che verrà. Le cose sono ancora in stand by. Ancora c’è tempo, non ci sono verdetti, presumo che per la prossima ci sia più tempo per prepararla. Il maggior numero delle società non vuole la ripresa, spero prevalga il buonsenso: forse si giocheranno i playoff, così per decidere la quarta promossa, e direi blocco delle retrocessioni. Ci sono troppe problematiche e vincoli, è difficile prolungare i prestiti, allungare la stagione e posticipare l’inizio della prossima. Per Serie A e B è invece doveroso”.

Una nota va poi alle gare a porte chiuse: “Un dramma. Una tristezza unica. Partita, singoli e spettacolo ne risentirebbero. Mi auguro si possa ripartire con determinati spazi e distanziamenti negli spalti".