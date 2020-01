© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Davide Voltan è tra i calciatori più ambiti della Vis Pesaro, con "all'attivo" varie richieste di mercato. Ma in conferenza stampa, come riferisce solovispesaro.it, mister Simone Pavan è stato chiaro: “Innanzi tutto fa piacere che un ragazzo riceva elogi per le sue prestazioni in campo. Vuol dire che si sta lavorando bene. La posizione della società è chiara, ed io la penso allo stesso modo. Voltan è un giocatore importante per noi, non possiamo permetterci di perdere qualità in questa fase del campionato. Se lui ha ambizioni, giuste, di voler arrivare in alto allora deve continuare a lavorare dando ancora il meglio. Lui lo sa, ci ho anche parlato, e lo vedo molto concentrato su questo aspetto“.