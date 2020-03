Vis Pesaro, Puggioni: "Siamo di fronte a un momento che segnerà il nostro futuro"

Il portiere della Vis Pesaro Christian Puggioni ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ho imparato che pur essendo degli atleti, allenati e giovani, non siamo esseri inattaccabili. Siamo a rischio come tutti gli altri. Ma non è stato facile spiegare ai miei tre figli perchè non potevano abbracciarmi e giocare con me. Hanno 2, 7 e 9 anni e non capivano perchè fossi chiuso da solo in una stanza. Siamo di fronte a un momento che segnerà il nostro futuro, di cittadini e lavoratori. Alla fine pur tornando alla normalità saremo cambiati. Niente sarà più come prima".