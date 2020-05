Viterbese, Romano: "Qualunque decisione verrà presa ci saranno scontenti e ricorsi"

Il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano ha spiegato che bisogna aspettarsi a una lunga serie di ricorsi, a prescindere dalle decisioni del Consiglio Federale: “In assemblea ci siamo un po' divisi, c'è chi ha votato per i play off, chi si è astenuto e chi ha votato per il merito. Vedremo che succederà mercoledì, vedremo anche come andrà a finire con le retrocessioni. La FIGC dovrà tenere conto di tutto. Di sicuro, qualsiasi decisione verrà presa ci saranno gli scontenti e quelli che penseranno al ricorso. - continua Romano al Corriere dello Sport - Noi stavamo già lavorando per la nuova stagione. La prossima settimana parleremo con i giocatori che rimarranno in forza e stringeremo maggiormente qualche contatto nuovo già avviato. Ci vedremo anche con l’allenatore Calabro, per capire se sia il caso di permettere a qualche giocatore degli allenamenti individuali. Vedremo anche quello che faranno le altre società e ci allineeremo alla maggioranza”.