© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Matelica in finale di Coppa Italia di serie D. Mantova battuto dopo l'1-1 conseguito al Martelli il 27 febbaio: 2-1 il risultato finale per i marchigiani grazie ai due rigori realizzati da Florian (nella foto, 23' e 70'), mentre per i virgiliani il momentaneo pareggio era stato segnato da Ferrari (35'). L'altra finalista arriverà dalla gara di ritorno in programma questa sera al "Franco Scoglio" tra Messina e Real Giulianova. Anche in questo caso, il primo match era terminato sull'1-1.