Emergenza Coronavirus. Palermo, Martin: "Situazione brutta. Vedo i miei figli su Whatsapp"

Intervistato dal Giornale di Sicilia in centrocampista del Palermo Malaury Martin ha parlato del momento difficile che vive in questi giorni essendo lontano dalla famiglia e impossibilitato a raggiungerla a causa dell'emergenza Coronavirus: “È una situazione brutta per tutti. L’Italia è in difficoltà e per me è difficile perché la mia famiglia è lontana. Dobbiamo rimanere forti, tutti quanti. Cerco di vedere il più possibili i miei figli tramite Whatsapp. - continua Martin - Devo dire di essere felice, vedo che la gente ha preso sul serio questa emergenza. Non si vede nessuno in giro. Mi auguro che tutti rispettino le regole”.