© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il FC Messina nella giornata di oggi ha risolto la grana relativa alla gestione dello stadio “Giovanni Celeste” depositando l’assegno circolare - valido come deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento degli obblighi - richiesto nelle scorse settimane dal Comune della città siciliana che aveva diffidato il club in caso di mancata fideiussione entro il 15 novembre. Una fideiussione che arriverà nelle prossime settimane come annuncia sui propri canali social il sindaco di Messina Cateno De Luca: “FC Messina ha depositato un assegno circolare e ha adempiuto alla diffida di qualche settimana fa ed io ringrazio per non aver messo ulteriormente in imbarazzo il comune di Messina. La fideiussione arriverà fra qualche settimana”.