© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Tornano in tv Foggia e Palermo, nobili decadute dalla Serie B, categoria che, a seguito dei rispettivi fallimenti, le due società hanno dovuto abbandonare, ripartendo dalla Serie D. Ma, considerato il blasone delle due piazze, la piattaforma in streaming Eleven Sports (broadcaster ufficiale del campionato della Serie C) ha deciso di aggiungere alla sua programmazione calcistica anche la trasmissione delle gare dei due club: domenica le prime dirette.