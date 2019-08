Palermo, doppio colpo in entrata: Mauri e Ferrante

© foto di Giuseppe Scialla

Il Palermo arricchisce la propria rosa con altri due acquisti di qualità come quello del centrocampista Juan Alberto Mauri, classe ‘88, e dell’esterno Andrea Ferrante, classe 2001. Il primo nella passata stagione ha vestito la maglia della Lucchese in Serie C e ha già giocato in Sicilia vestendo la maglia dell’Akragas nel 2015-16. Il secondo invece arriva dal Savio Roma e ha già diverse presenze con le rappresentative giovanili azzurre.