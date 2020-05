Turris, Da Dalt: "Promozione in Serie C resa diversa dal Coronavirus"

Dopo Vibonese ed Avellino, per Franco Da Dalt è arrivata la terza promozione in Serie C, quella con la Turris. Il centrocampista argentino, intervistato da TuttoC.com, esprime le sue sensazioni a proposito: “Il Covid-19 l’ha resa diversa. Non abbiamo potuto festeggiare la promozione, è stata una cosa nuova. Le vittorie con Vibonese e Avellino sono durate anche settimane e le abbiamo condivise con i tifosi, questa invece soltanto virtualmente. L’ultima giornata saremmo andati a Cassino, il rientro a Torre del Greco sarebbe stato bellissimo...".

L'Ostiamare era dietro di soli quattro punti.

“L’Ostiamare è una grande squadra con cui ce la saremmo giocata fino alla fine, magari avrei evitato lo spareggio per quest'anno (ride, ndr). Come sarebbe terminata la stagione non si sa, però allo stop eravamo primi e quindi ci godiamo il successo e la Serie C”.

Che sarà ora del suo futuro? Rimarrà alla Turris?

“La società sta aspettando l’ufficialità della promozione in Serie C, dopodiché verremo contattati. Per parlare del futuro è ancora presto, in questo momento ci godiamo quest’importante vittoria. Tengo a ringraziare tutta la società, dal presidente Colantonio, passando per il direttore Primicile fino ad arrivare al tecnico Fabiano”.