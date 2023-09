ufficiale LFA Reggio Calabria, arriva Zanchi. Con lui Provazza, Martiner, Coppola e Parodi

vedi letture

Prosegue la costruzione della rosa della nuova Reggina, denominata LFA Reggio Calabria, inserita in sovrannumero nel Girone I di Serie D e prossima al via al campionato. Innesti di spessore per il club, che - con una nota ufficiale - ha comunicato "di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Andrea Zanchi che si lega al club con un contratto biennale". Ma non è stato questo l'unico volto annunciato, perché il club si sta scatenando sul mercato, accelerando tante operazioni.

Sotto contratto, sempre con formula biennale, anche il centrocampista classe 2003 Alessandro Provazza, mentre in prestito dalla Pro Vercelli sono arrivati i classe 2005 "Matteo Martiner e Giuseppe Coppola rispettivamente difensore destro e attaccante".

Ma non finisce qui. LFC Reggio Calabria "comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Stefano Parodi che si lega al club con un contratto biennale".