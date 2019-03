...con Campedelli

A tu per tu ...con Gautieri 05.03 - “Il derby è speciale per tutti... vedendo la partita penso che la Roma abbia anche creato ma la mancanza di Manolas s’è fatta sentire e Kolarov non è stato bene tutta la settimana. La Roma con la squadra al completo è forte e può mettere in difficoltà chiunque”. Così a TuttoMercatoWeb... 05.03 - “Il derby è speciale per tutti... vedendo la partita penso che la Roma abbia anche creato ma la mancanza di Manolas s’è fatta sentire e Kolarov non è stato bene tutta la settimana. La Roma con la squadra al completo è forte e può mettere in difficoltà chiunque”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Bonato 04.03 - La Cremonese riparte da Nereo Bonato. “È una grande opportunità in una piazza che ha tradizione. Dobbiamo superare tutti insieme le difficoltà”, dice a TuttoMercatoWeb il nuovo direttore sportivo grigiorosso. Il cambio a Cremona era nell'aria da tempo. Quando ha avuto il primo... A tu per tu ...con Gallo 03.03 - "Visto l'odio sociale che è stato seminato, Napoli-Juve non è una partita da vedere allo stadio. La vedrò in tv, il Napoli ce la metterà tutta per vincere. La Juve è in fase di ristabilimento delle condizioni psicofisiche in vista della partita contro l'Atletico Madrid". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Canovi 02.03 - "I derby sono sempre imprevedibili, tante volte ho visto vincere la squadra che non era favorita. Sicuramente la Roma sta meglio, ma non vuol dire niente. Dipenderà da chi sarà più tranquillo e non si farà trascinare dall'ambiente". Così a TuttoMercatoWeb in vista del derby di questa... A tu per tu ...con Trinchera 01.03 - Stefano Trinchera e il Cosenza, avanti insieme fino al 2021. "Sono soddisfatto, è segno di grande continuità. Dobbiamo restare concentrati sul campionato e continuare a fare ciò che stiamo facendo", dice il direttore sportivo del club di Guarascio a TuttoMercatoWeb. Il suo lavoro... A tu per tu ...con Delneri 28.02 - "Non è un caso semplice... Icardi è un campione, credo che l'Inter aspetti il giocatore nel suo momento migliore. Può dare una mano importante ai nerazzurri". Cosi a TuttoMercatoWeb Luigi Delneri a proposito del caso Icardi all'Inter. Il caos sui social non aiuta... "Queste voci... A tu per tu ...con Giaretta 27.02 - Cristiano Giaretta riparte dalla Bulgaria. Da qualche giorno l'ex dirigente di Udinese, Novara e Ascoli è il nuovo direttore sportivo del Cska Sofia. "Sono andato a vedere diverse partite di vari campionati, ho conosciuto il presidente del CSKA Sofia ad ottobre, poi dieci giorni fa... A tu per tu ...con Colantuono 26.02 - "Icardi? Per dare un giudizio netto bisognerebbe stare dentro, sicuramente la situazione è ingarbugliata. L'Inter ha un dirigente come Marotta che sa bene come gestire una vicenda così complicata". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore di - tra le altre - Atalanta, Udinese e Salernitana,... A tu per tu ...con Muzzi 25.02 - "La Lazio vuole far bene soprattutto dopo l'uscita dall'Europa League, ma l'Udinese ha giovani di talento che possono impensierire i biancocelesti". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Udinese e Lazio, oggi vice di Andrea Stramaccioni, Roberto Muzzi. Per l'Udinese è una stagione... A tu per tu ...con Martorelli 24.02 - "Sarà un gran bella partita tra due squadre che stanno attraversando un ottimo momento. Sono due formazioni in salute, il superamento del turno di Europa League da parte dell'Inter darà autostima a tutto l'ambiente nerazzurro". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Giocondo Martorelli in...