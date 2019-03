...con Canovi

“Derby, vincerà la tranquillità. Pastore, ti rifarai. Roma, Monchi non lascia... Inter, Wanda è un problema. E il Milan...”

© foto di Sara Bittarelli

“I derby sono sempre imprevedibili, tante volte ho visto vincere la squadra che non era favorita. Sicuramente la Roma sta meglio, ma non vuol dire niente. Dipenderà da chi sarà più tranquillo e non si farà trascinare dall’ambiente”. Così a TuttoMercatoWeb in vista del derby di questa sera tra Lazio e Roma l’operatore di mercato romano, Dario Canovi.

Flop Pastore: che è successo?

“È innegabile e inspiegabile. Le qualità di Pastore sono indiscutibili, ma ha avuto diversi infortuni come accaduto negli anni precedenti. Ha un contratto pluriennale, magari i prossimi anni si farà valere”.

E la Lazio?

“Quelli che l’anno scorso sono stati i giocatori più importanti quest’anno lo sono di meno. Chiaro riferimento a Luis Alberto, Milinkovic Savic e Immobile. L’anno scorso avevano trascinato la Lazio, ora stanno facendo fatica”.

Chi il dopo Monchi alla Roma?

“Ammesso che Monchi vada via, non lo so. Mi auguro che rimanga Monchi. Ma ci potrebbe essere una soluzione interna. Davvero, non ne ho idea. E non penso che Monchi se ne vada, non è uno che si ritira”.

L’Inter, Icardi, Wanda Nara. Che caos...

“Wanda Nara parla troppo e a vanvera. Quando una moglie attacca i compagni del marito lo mette in difficoltà. E se il marito non prende le distanze vuol dire che è d’accordo. Allodi diceva che il calcio è una strana attività, vai a letto muratore e ti svegli architetto. Per fare l’agente ci vuole più di un bel viso e un bel corpo”.

Avvocato, come finirà?

“La situazione sta mettendo in difficoltà il futuro di Icardi. Potrebbe andare all’estero. A meno che non ci sia uno scambio con Dybala. Ma mi sembra complicato. E nel caso del Napoli, non penso che De Laurentiis possa farsi carico di tutti questi oneri. L’azienda Icardi oggi comprende anche Wanda. E Wanda è un problema”.

Il mercato che verrà: il Milan e il fair play finanziario. Come aggirare l’ostacolo?

“Il Milan ha dirigenti molto capaci. Due personaggi come Leonardo e Maldini sanno tanto di calcio. Troveranno delle soluzioni. Fare una squadra da scudetto in un anno è complicato. Il Milan può gettare le basi per qualcosa di importante e potrà rinforzare la squadra senza spendere chissà quanti soldi”.