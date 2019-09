...con Canovi

“Mercato pirotecnico. Brescia, non mi fido di Balotelli. Ribery-Fiorentina operazione Panini. PSG, colpo Icardi. Ma Wanda ha fatto il contrario di ciò che dovrebbe fare un agente. La Roma...”

“Quello estivo è stato un mercato pirotecnico. Ci sono stati movimenti di giocatori importanti come Lukaku e non solo. E sta tornando centrale la figura dell’allenatore, guardate l’Inter”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Il Brescia ha riportato in Italia Balotelli.

“Non ho grande fiducia in Balotelli. Mi auguro per il Brescia e per Cellino che tutto vada bene. Ma non scommetterei mai su Balotelli. Anche se il calciatore non si discute”.

La Fiorentina ha preso Ribery.

“La definirei operazione Panini. Ribery non è certamente un calciatore su cui fare affidamento per lungo tempo. È un giocatore che mi piace, ma non è un acquisto per il futuro. Lo è più per la piazza e ci può stare. Però che Ribery possa cambiare le sorti della Fiorentina mi sembra difficile”.

Il colpo dell’estate?

“Lo ha fatto il PSG con Icardi. Un grande colpo, così Sanchez per l’Inter”.

Quella di Icardi è stata una vicenda particolare.

“Credo che l’Inter fosse costretta ad agire come ha agito. È stata costretta dall’assoluta follia del comportamento di Wanda Nara. Italo Allodi diceva che nel calcio si va a letto muratori e ci si risveglia architetti. Ciò che ha fatto Wanda Nara è tutto il contrario di quello che dovrebbe fare un agente”.

Le delusioni del mercato?

“Sampdoria e Udinese non si sono mosse come pensavo. Così come la Roma, che deve sperare che Mkhitaryan faccia ciò che ci si aspetta. Fonseca voleva un difensore rapido e veloce. Tutto si può dire meno che Smalling sia rapido e veloce”.