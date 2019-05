...con Di Carlo

A tu per tu ...con Ventura 12.05 - “La partita è importante solo per la Roma, per la Juve è solo per l’immagine, i bianconeri hanno vinto lo scudetto ma nel dna hanno massima serietà e se la giocheranno con tutte le loro forze. Le motivazioni fanno sempre la differenza”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ct della Nazionale... 12.05 - “La partita è importante solo per la Roma, per la Juve è solo per l’immagine, i bianconeri hanno vinto lo scudetto ma nel dna hanno massima serietà e se la giocheranno con tutte le loro forze. Le motivazioni fanno sempre la differenza”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ct della Nazionale... A tu per tu ...con Terim 11.05 - “Che bei ricordi dell’Italia...”. Parla a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Galatasaray, Fatih Terim, doppio ex di Fiorentina e Milan. “Da una parte e dall’altra conservo ricordi positivi”, ricorda il tecnico turco. E stasera, come finirà? "È sempre una grande partita... sarà un... A tu per tu ...con Tramezzani 10.05 - Un po' d'Italia all'Apoel Nicosia. Campione di Cipro grazie alla guida tecnica di Paolo Tramezzani e del ds Domenico Teti. "Avere la possibilità di giocare per vincere mi ha affascinato subito. L'inizio prima del mio arrivo è stato negativo, ci siamo ripresi piano piano grazie anche... A tu per tu ...con Perinetti 09.05 - A Bergamo per provare a chiudere la pratica salvezza. Il Genoa vuole archiviare ogni pericolo. "L'Atalanta è la squadra più forte del momento, ci siamo giocati le nostre carte contro la Roma ma anche contro altre squadre di grande livello e proveremo a fare lo stesso anche sabato",... A tu per tu ...con Bonato 08.05 - Il simbolo della rinascita della Cremonese è Nereo Bonato. Dal suo arrivo in grigiorosso la squadra di Rastelli ha iniziato un cammino entusiasmante. "Abbiamo intrapreso un percorso di crescita, il merito va a staff tecnico e giocatori: hanno tramutato sul campo i principi che c'eravamo... A tu per tu ...con Imborgia 07.05 - "Pensare al Liverpool che faccia l'impresa mi sembra utopia... credo sia complicato che il Barça non faccia almeno un gol. Vedo una finale Ajax-Barça, gli olandesi non sono più una sorpresa". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Antonio Imborgia. Che talenti l'Ajax. Chi... A tu per tu ...con Goretti 06.05 - "Il bilancio lo faremo alla fine, sicuramente siamo ripartiti da zero dopo i playoff persi lo scorso anno. Abbiamo costruito un gruppo nuovo e siamo abbastanza contenti per la stagione". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Perugia, Roberto Goretti. Obiettivo playoff,... A tu per tu ...con Tedesco 05.05 - Giovanni Tedesco scrive un pezzo di storia a Malta. Panchina d'oro, Europa League con l'Hamrun Spartans e un futuro tutto da scrivere. "La squadra non si piazzava nei primi quattro posti da ventisette anni, siamo contenti. Parteciperemo all'Europa League e c'è grande soddisfazione",... A tu per tu ...con De Biasi 04.05 - "Visto il calendario l'Inter ha la possibilità di chiudere al terzo posto, ma non mi sembra un discorso chiuso del tutto... anche se salvo incidenti di percorso è assicurato". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore - tra le altre -della Nazionale Albanese, Gianni De Biasi. Chi... A tu per tu ...con Tesser 03.05 - Primi della classe dall'inizio alla fine. E il risultato è una Serie B storica. Il Pordenone vede la serie cadetta per la prima volta nella storia. Un successo targato anche Attilio Tesser. "Siamo stati in testa per tutto il campionato, i ragazzi hanno meritato di vincere", dice il...