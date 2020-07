...con Ezequiel Schelotto

vedi letture

“Brighton, niente accordo: mi aspettavo più riconoscenza ma ci lasciamo bene. Italia? Vorrei tornare... Torino, perché no! Granata grande piazza, classifica bugiarda. Atalanta, avanti così”

Ezequiel Schelotto e il Brighton si dicono addio. “Sono qui da tre anni, ringrazio la società che mi ha aperto le porte del miglior campionato del mondo. Si stava parlando del rinnovo, ero positivo: pensavo di poter rimanere ma hanno posto delle condizioni differenti rispetto a quanto immaginassi”, dice l’esterno ex - tra le altre - di Inter, Chievo Verona e Atalanta a TuttoMercatoWeb.

Perché con il Brighton avete deciso di lasciarvi?

“La scorsa settimana quando ci siamo seduti per parlare sono stato disponibile. I miei agenti parlavano con il direttore da tempo. Ma poi insieme al mio agente Alessandro Grigoletto ho chiesto lumi sul progetto sportivo e non ci siamo messi d’accordo. Volevo un po’ di riconoscenza dopo quello che ho fatto per questa maglia. Non è stato così. Ma ci lasciamo bene”.

E adesso?

“Ho trentuno anni e tanto da dare al calcio. Al Brighton dico grazie, ma devo continuare per la mia strada”.

Pensa al ritorno in Serie A?

“Non escludo nulla. In Italia ho giocato e conosco bene il campionato. Vediamo in questi giorni. L’Italia, chiaramente, mi piace”.

Se le dico Torino?

“È una squadra importante con grandi tifosi. La classifica è bugiarda. Vedremo che succederà. Cerco un progetto in linea con le mie aspettative. Non sono vecchio e neppure giovane”.

La sua ex Atalanta, intanto, continua a brillare.

“Un progetto a lungo termine con un grande allenatore e un presidente tifoso che ama i colori della Dea. Hanno grandi qualità. L’Atalanta è un pezzo del mio cuore. Spero continui così”.

Il suo nome è stato accostato anche alla Dea.

“All’Atalanta ho vissuto due anni bellissimi, ho conquistato la Nazionale e l’Inter. Nella vita non si sa mai...”.