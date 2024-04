Ufficiale Barletta, c'è l'addio con Bramati. Ma soprattutto con Schelotto: torna in Argentina

È con una nota ufficiale diramata poco fa, che il Barletta comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Ezequiel Schelotto, con scadenza 30 giugno 2024. Come si legge, "durante i colloqui il calciatore argentino, che ha espressamente voluto rinunciare a tutti gli emolumenti a maturarsi sino alla naturale scadenza contrattuale, ha chiarito di dover tornare in Argentina per motivi personali augurando al Barletta di raggiungere la salvezza e ha colto l’occasione di ringraziare la città per la grande accoglienza e ospitalità ricevuta".

Non solo, arriva anche l'ufficialità della risoluzione consensuale con il calciatore Fabrizio Bramati, anch'egli, come il collega argentino, con una lunga esperienza tra i professionisti, seppur in Serie C.

Momento quindi non semplice per la formazione pugliese, partita con velleità di promozione ma ora in piena zona playout nel Girone H di Serie D, dominato dal Team Altamura; 29 i punti raccolti in altrettante partite giocate, una media di 1 a gara. Troppo poco per guardare in alto.