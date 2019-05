...con Perinetti

“Atalanta, ce la giochiamo. Stagione altalenante, prossimo anno vogliamo soffrire meno. Mercato, con Preziosi sempre attivi. Conte-Juve si può, ma occhio all’estero. Palermo e Lecce, che sfida”

© foto di Vincenzo Blandino

A Bergamo per provare a chiudere la pratica salvezza. Il Genoa vuole archiviare ogni pericolo. “L’Atalanta è la squadra più forte del momento, ci siamo giocati le nostre carte contro la Roma ma anche contro altre squadre di grande livello e proveremo a fare lo stesso anche sabato”, dice a TuttoMercatoWeb il direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti.

Il Genoa ritrova Gasperini da avversario.

“Ha segnato un periodo del Genoa estremamente positivo, ma ognuno sabato penserà a se stesso. E sono sicuro che ci giocheremo le nostre carte al massimo”.

Per voi è stata una stagione altalenante.

“Una stagione controversa dove ci sono state tante problematiche. Abbiamo avuto un rendimento altalenante, a questo punto vogliamo centrare il programma minimo, ossia il mantenimento della categoria”.

Quanto vi sentite tranquilli per la salvezza?

“Nessuno è tranquillo. Ma siamo convinti di poter chiudere nel mondo giusto. Siamo consapevolmente preoccupati, ma dopo le ultime prestazioni anche fiduciosi”.

Siete arbitri della lotta per il quarto posto.

“Ognuno è in mano a se stesso. Andremo in campo per noi. Per il quarto posto in questo momento non posso puntare sull’Atalanta (sorride, ndr), ma a partire dalla prossima settimana gli auguriamo di fare ancora bene”.

Vi state già muovendo sul mercato?

“Il Genoa grazie alle intuizioni del nostro presidente è sempre attento, creativo. Per la prossima stagione ci piacerebbe fare un campionato con meno patemi”.

Che mercato sarà in estate?

“Mai come quest’anno c’è una situazione ingarbugliata. Bisognerà capire come andranno a riempirsi alcune caselle dirigenziali, la situazione degli allenatori e molto altro”.

Direttore e lei quanto si sente coinvolto nel valzer dei ds?

“Zero. Chi ha vinto tanto è meno considerato di chi magari fa meno bene e poi ho un contratto con il Genoa. E se Preziosi vuole, io resto al Genoa”.

Dove vede Conte il prossimo anno? Magari di nuovo alla Juve?

“So quanto tiene a fare bene. Pur di fare bene sarebbe capace di aspettare ancora. La sua decisione sarà un progetto che lo stimoli. Per quanto riguarda la Juventus, non escludo nulla. Ma penso che continuerà Allegri. Credo che Conte preferirebbe una soluzione estera”.

Champions League: che ribaltoni!

“Ammiro la filosofia del Barcellona, ma sono un personale estimatore di Klopp. Nel 2014 gli consegnai un premio nell’ambito del Trofeo Maestrelli che risaliva a qualche anno prima, è un grande allenatore e sono contento che stia facendo così bene”.

Alta tensione anche in Serie B. Che sfida a distanza tra Palermo e Lecce...

“Il campionato a diciannove faceva presupporre che la giornata sarebbe stata decisiva. In un corto si esaspera la competitività. Il Lecce dipende da se stesso, rispetto al Palermo ha questo vantaggio... “.

Tonali a parte, l’uomo mercato della B?

“Ci sono cinque-sei calciatori che possono andare bene per la Serie A. È già della Fiorentina, ma mi sembra che Castrovilli alla Cremonese stia facendo cose importanti”.