...con Vincenzo Pisacane

vedi letture

“Juve, tempo a Pirlo.Napoli attrezzato,ma da napoletano non dico Scudetto. Insigne e il rinnovo, parleremo più avanti: i matrimoni si fanno in due.D’Ambrosio rinnoverà con l’Inter. Tutino e Lazaar...”

“È un campionato strano, prepari la partita e poi ti vengono a mancare i calciatori perché sono positivi al Covid. Così devi rivedere la formazione con tutte le difficoltà che ne conseguono”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Lorenzo Insigne del Napoli e Danilo D’Ambrosio dell’Inter.

La Juve con Pirlo sembra in sofferenza.

“Bisogna dargli tempo. Non si può dire che sia un fenomeno ma neanche un brocco. Ci vuole tempo. Comunque la Juve resta favorita per la vittoria del campionato”.

Il Napoli di Insigne però sembra anche accreditato per lottare per lo Scudetto.

“Non l’ho detto altrimenti Gattuso mi manda a quel paese (sorride, ndr). Gattuso è un allenatore completo, prima si diceva che fosse un motivatore. Invece questo Napoli esprime un calcio bellissimo”.

Scaramanzie a parte, è un Napoli da Scudetto?

“Sono napoletano, questa parola non la pronuncerò mai. Ma sicuramente il Napoli è una squadra attrezzata per fare bene”.

Insigne rinnoverà?

“Non ne stiamo parlando e non c’è necessità di farlo adesso. I matrimoni si fanno in due, ne parleremo più avanti”.

D’Ambrosio e l’Inter, questo è un anno importante per la consacrazione.

“Mi sono rotto le palle tutti gli anni di sentirmi dire che Danilo è alla stagione della consacrazione. Ha sempre dimostrato di essere un giocatore importante. Tutti gli anni riesce a ritagliarsi il suo spazio. Ha la maglia dell’Inter tatuata addosso e quando perde, perde due volte: da giocatore e da tifoso. Per lui l’Inter è speciale, ce l’ha dentro”.

Rinnoverà?

“Si. Ne stiamo parlando. E credo che a breve arriverà il rinnovo per un’ulteriore stagione”.

L’Inter ha iniziato un po’ in sordina.

“L’Inter è forte, ha un grande allenatore. Anche i nerazzurri hanno risentito un po’ del Covid. Ma c’è tutto il tempo per fare un grande campionato”.

Il mercato estivo è stato poco movimentato a causa della crisi economica scaturita dal Covid. Gennaio come sarà?

“Non ho idea di ciò che accadrà a gennaio.

Però in questo momento è il caso di pensare a tutt’altro che al mercato. Pensare al calciomercato oggi è fuori luogo. Non vedremo una sessione scoppiettante e florida almeno per un paio di anni”.

A Salerno brilla Tutino.

“Si, ma da lui mi aspetto di più. Non sono ancora soddisfatto. Deve fare la differenza. Lui lo sa. Pretendo tanto, sappiamo entrambi che può fare di più”l

Palmiero?

“È in forte crescita. E il prossimo anno è il caso di giocare in Serie A, mi auguro possa farlo con il Chievo. Di gavetta ne ha fatta già abbastanza”.

Lazaar? Ha avuto la possibilità di tornare in Italia?

“Abbiamo lavorato per riportarlo in Italia fino all’ultimo giorno di mercato. C’è stato qualche interessamento che però non si è concretizzato. Mi auguro di rivederlo nel nostro campionato. Deve ritrovare continuità. Sa quali sono stati gli errori del passato, è un giocatore forte”.

Rivelazione in Serie A: su chi punta?

“Lo avevo già visto ad Ascoli e mi aveva fatto una grande impressione. Dico Scamacca. Non mi aspettavo un impatto del genere. Sarà l’uomo mercato del Genoa”.