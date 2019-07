1° luglio 2012, Spagna-Italia 4-0. La finale degli Europei dal più ampio scarto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 1° luglio 2012 all'Olimpiyskiy di Kiev va in scena la finale degli Europei fra Spagna e Italia. Le Furie Rosse sono favorite, ma arrivano all'atto conclusivo solamente grazie ai calci di rigore dopo una gara sofferta contro il Portogallo. Al contrario gli azzurri di Cesare Prandelli arrivano dopo una splendida quanto inaspettata vittoria contro la Germania. Le due squadre si sono già affrontate in questo Europeo pareggiando 1-1 e la rete di Totò Di Natale è fin qui l'unica incassata dagli iberici nel torneo. La sfida di Kiev è, purtroppo per noi, altra storia: Silva al 14', Jordi Alba al 41' chiudono virtualmente il discorso già nel primo tempo. Torres e Mata nel finale di partita dilagano. È il più ampio scarto in una finale degli Europei. Spagna campione per la seconda volta consecutiva, per l'Italia l'unica consolazione è la qualificazione alla Confederations Cup grazie al posto liberato dagli iberici già qualificati da campioni del mondo.