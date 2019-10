10 ottobre 1998, Totti esordisce in Nazionale contro la Svizzera

© foto di Federico Gaetano

Il 10 ottobre 1998 fa il suo esordio in nazionale Francesco Totti. La partita era Italia-Svizzera match di qualificazione mondiale giocato a Udine e vinto 2-0 dagli azzurri con doppietta di Del Piero. Totti prese proprio il posto del calciatore juventino al 70′ minuto, regalando ottime giocate e senza mostrare emozione. Il ct era Dino Zoff, che diede il via alla lunga carriera di Totti anche in azzurro (alla fine saranno 58 le presenze in Nazionale)